Ispica. 2.700.000 euro per la Via di Fuga Sud. Al via i lavori del primo tratto

Oggi giornata storica per Ispica. Finalmente partono i lavori per il rifacimento e messa in sicurezza della Via di Fuga Sud (la strada che costeggia il Canale Circondariale dal Ristorante La Tegola fino alla Ispica Pachino). Strada chiusa da un decennio.

A tale intervento è stata destinata la somma iniziale di 1.200.000 alla quale il Governo Regionale ha aggiunto altri 1.500.000 per un investimento complessivo di € 2.700.000,00.

“Si tratta – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto – di un intervento su un’arteria fondamentale che, in momenti di emergenza, darà sfogo alla circolazione, mentre nei “momenti di pace” rappresenta un’arteria strategica sia per il movimento merci delle nostre aziende; sia quale via di uscita per decongestionare il traffico sulla fascia costiera nel periodo di alta affluenza turistica; sia per permettere un pronto intervento dei mezzi di soccorso”

“Ringraziamo il Governo Schifani e il Dipartimento di Protezione Civile nella persona del Direttore Generale Ing. Salvo Cocina – affermano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore alla PC Massimo Dibenedetto – per l’attenzione sempre prestata al territorio ispicese.

Considerato che questa strada interseca l’intervento riguardante la ricostruzione del Ponte Muni, solleciteremo anche la realizzazione di questa opera altrettanto strategica per l’economia locale ed il turismo.

