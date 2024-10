Madonna del Rosario a Pozzallo. La festa entra nel vivo

Dopo la tavola rotonda che, ieri sera, ha avuto per tema “Edificare l’umano”, iniziativa di confronto dai contenuti molto interessanti che sta animando il periodo di festa dedicato alla patrona della città di Pozzallo, la Madonna del Rosario, oggi si continua con altri appuntamenti. In particolare, questa sera, alle 20,30, ci sarà la veglia di preghiera nel transito di San Francesco. Domani, 4 ottobre, è in programma la seconda Marcia per la vita, iniziativa a cura della pastorale giovanile vicariale, in ricordo dei giovani defunti. La marcia si snoderà per piazza San Pietro e poi lungo la via Giardina sino ad arrivare in piazza Municipio. Sabato, invece, giornata dedicata a “Maria donna orante”, si comincia alle 18,30 con la recita del Rosario, quindi alle 19 la celebrazione eucaristica e, dunque, a seguire, in piazza Municipio è in programma la 21esima Sagra delle frittelle e il 12esimo festival della danza. “Diceva San Vincenzo De Paoli – scrivono i sacerdoti Salvo Bella, il parroco, Paolo Catinello e Fulvio Moltisanti, vicari parrocchiali – ‘datemi un uomo di orazione e vi farò vedere di cosa è capace’. Così l’uomo spirituale che è in noi ci porterà a cogliere le sfide del nostro tempo, passando dalla logica mortifera dell’indifferenza a quella della cura a partire dai piccoli dettagli”. Un messaggio ricco di significato quello rivolto alla comunità dei fedeli per fare in modo che la festa possa essere celebrata come merita. A sostenere la comunicazione esterna dei festeggiamenti Confcommercio sezionale Pozzallo e Confcommercio provinciale Ragusa, con il presidente Gianluca Manenti. “Ci siamo accorti – sottolinea quest’ultimo – che l’attenzione nei confronti di momenti del genere è davvero speciale. Cercheremo di fare in modo che la stessa possa crescere sempre di più”.

