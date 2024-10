Claudia Sheinbaum Pardo è la nuova presidente del Messico

foto:EFE

(gr) Claudia Sheinbaum Pardo è il nuovo presidente del Messico. Dopo l’elezione, ha aperto il suo discorso elogiando il suo predecessore, Andrés Manuel López Obrador, affermando che «la storia e il popolo lo hanno giudicato il leader politico e combattente sociale più importante della storia moderna. Il presidente più amato, paragonabile solo a Lázaro Cárdenas, colui che più di ogni altro ha iniziato e finito il suo mandato dimostrando l’amore per il suo popolo, giudicato dal popolo messicano come il miglior presidente del Messico». Alla cerimonia di insediamento erano presenti, tra gli altri, rappresentanti dei governi di Germania, Italia, Stati Uniti, Brasile, Canada, Ghana, Cile, Cuba, Colombia, Haiti, Honduras, Guatemala, Paraguay, il primo ministro del Belize…, per un totale di 105 paesi. Poche ore prima dell’inizio del suo mandato, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha effettuato 35 nomine di membri della squadra che la accompagnerà nel governo federale. Ha riferito della nomina di funzionari dell’amministrazione uscente, nonché di alcuni ex membri di quel gabinetto. “Nel nostro governo garantiamo ampia libertà: di stampa, di mobilitazione, di protesta”, ha detto il presidente, che ha anche assicurato che “non useremo mai la forza dello Stato per reprimere, rivolgendosi ai 79 popoli nativi del paese.

Claudia Sheinbaum ha detto che inizia la seconda fase, il secondo piano della quarta trasformazione della vita pubblica in Messico.

Altri principi e punti strategici:

Combatti ogni giorno con onestà per un Messico di giustizia

La democrazia è il governo del popolo, per il popolo: con il popolo tutto e senza il popolo niente

La libertà è l’essenza della democrazia

Prendersi cura dell’ambiente e delle risorse naturali

Diritto all’uguaglianza sostanziale

La felicità e la speranza si fanno con l’amore per il prossimo

Condanniamo il machismo, il razzismo, il classismo

L’aggravarsi delle disuguaglianze porterà all’ingiustizia

Promozione degli investimenti pubblici e privati.

Il prezzo dell’elettricità, della benzina o del diesel non subirà alcun aumento.

Il paniere di base non verrà aumentato.

Approfitteremo dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti e il Canada

Non competiamo, ci completiamo a vicenda

Consolidare l’economia dell’America Latina

Rafforzare le relazioni economiche e culturali con l’America Latina e i Caraibi: “siamo uniti dalla storia e dall’impegno”.

Lavoreremo fianco a fianco con il settore imprenditoriale

Programma di digitalizzazione per facilitare il pagamento delle imposte

Ci sarà lo stato di diritto

Nel suo discorso, ha evidenziato la riforma giudiziaria approvata. “Il voto popolare dei giudici, dei ministri, significa più autonomia della magistratura”.

Porre fine alla corruzione nel sistema giudiziario

Riconoscimento costituzionale degli indigeni messicani

Aumento delle università pubbliche a 300. 000 posti in più. La salute e l’istruzione sono diritti, non privilegi, non sono merci.

Costruzione di almeno un milione di case, soprattutto per i giovani.

Credito per il miglioramento della casa e un massiccio programma di deed to property

Il treno Maya sarà esteso allo Yucatan.

Costruire il doppio dei treni costruiti dal presidente

Recupera i treni passeggeri come il treno per Veracruz.

Continuare a costruire strade, porti, aeroporti artigianali che generino sviluppo con benessere e valorizzino gli investimenti.

Produzione di energia elettrica pubblica e privata (rispettivamente 54% e 46%)

Promuovere un programma di transizione energetica verso le energie rinnovabili

Rendere forti le aziende pubbliche dello stato a prezzi bassi in termini di elettricità.

Pemex continuerà ad essere destinato al consumo nazionale.

La transizione verso le energie rinnovabili sarà attuata

Promuovere la sovranità alimentare e l’autosufficienza. Non sarà consentita la semina di mais transgenico.

Commercio equo e solidale

Economia circolare

La città inquinata diventerà la città più pulita, rispetto a Città del Messico.

Firmeremo un accordo per la sicurezza idrica. Riforme giuridiche per garantire l’acqua come risorsa nazionale

Pulizia e sanificazione dei fiumi più inquinati del paese

Faremo del Messico una nazione scientifica

Garantiremo la riduzione di questi crimini. La guerra alla droga di Calderón non tornerà. La nostra convinzione è che la sicurezza e la pace appartengano alla giustizia.

Promuovere che i giovani abbiano accesso a tutti i diritti.

Zero impunità

Salva