A Pozzallo la coinvolgente discesa del simulacro della Madonna del Rosario

Un momento sempre molto emozionante quello della discesa del simulacro della Madonna del Rosario a Pozzallo. Un momento che, di fatto, segna l’avvio delle celebrazioni in onore della patrona nella città. La celebrazione eucaristica che ha anticipato questo suggestivo momento è stata presieduta da don Manlio Savarino e caratterizzata anche dal rito di ingresso dei nuovi portatori. Subito dopo, c’è stato il sempre atteso momento della discesa che ha visto partecipare la comunità locale nella sua interezza, a testimonianza dell’affetto e della devozione nutriti nei confronti della patrona, come conferma anche il parroco, don Salvo Bella, unitamente ai vicari parrocchiali, don Paolo Catinello e don Fulvio Moltisanti. “Maria, la donna del sì – dicono i sacerdoti nel messaggio ai fedeli – coglie a Cana che manca qualcosa, il vino, simbolo di quell’umanità che fa feste ma ha dimenticato la Festa, cioè l’incontro con il Signore Gesù. Tutto ciò significa rendere protagonista lo Spirito del Risorto che fa nuove tutte le cose, che ci rende capaci di vedere oltre gli appuntamenti da calendario e non consentirà, finita la fase celebrativa, che si spenga quella esistenziale”.

Oggi, intanto, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la santa messa animata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo. Alle 20,30 l’adorazione eucaristica carismatica diocesana, animata dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito santo. Domani, alle 18,30 il Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà animata dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista. Alle 20 la tavola rotonda sul tema “Edificare l’umano”. Si prosegue giovedì, giornata dedicata a Maria donna del silenzio, con la recita del Rosario alle 18,30, la messa delle 19 e alle 20,30 la veglia di preghiera nel giorno in cui si fa memoria del transito di San Francesco. Venerdì, giornata dedicata a Maria donna conviviale, vedrà invece alle 18,30 la recita del Rosario, alle 19 la messa e alle 20 la seconda edizione della Marcia per la vita, a cura della Pastorale giovanile vicariale, in ricordo dei giovani defunti. La marcia coinvolgerà le seguenti zone cittadine: piazza San Pietro, via Giardina, piazza Municipio. Confcommercio sezionale Pozzallo e Confcommercio provinciale Ragusa si stanno occupando di sostenere dal punto di vista mediatico le varie celebrazioni in programma. “Stiamo parlando – afferma il presidente Gianluca Manenti – di una festa che ha un grande valore per i pozzallesi e rispetto a cui si sta cercando di fare in modo di mettere in risalto l’aspetto della conquista dell’identità cosicché possa risultare sempre più prestigiosa anche per chi risiede e opera nelle comunità vicine”.

Salva