Monterosso Almo. Il sindaco replica alle accuse della minoranza consiliare

Dopo la pubblicazione del documento della minoranza che chiede le dimissioni del primo cittadino immediata la reazione del sindaco Pagano. “Sulla situazione finanziaria del comune, a proposito delle affermazioni sui social della minoranza – ribatte il primo cittadino di Monterosso Almo – che vive fuori dal mondo pervasa solo da odio e risentimento, l’amministrazione comunale ha deliberato nel 2017 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale , approvato dalla Corte del Conti nel 2019 e fino ad ora lo ha ottemperato e onorato. le scelte compiute dalla giunta municipale sono state coerenti e si sono sviluppate su due direttive: efficientamento energetico per abbassare i costi energetici e apertura di contenziosi con l’Enel per contestare il costo dei consumi elettrici. i due problemi che stanno minando la stabilità finanziaria del comune dipendono da cause esterne alla volontà degli amministratori e stanno, altresì, minando la stabilità della maggior parte dei comuni in Sicilia : il costo enorme dei consumi energetici che non dipendono dalla volontà degli amministratori ma dal mercato internazionale e sono una variabile indipendente incontrollabile dagli amministratori e la debolezza normativa del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla corte dei conti che viene attaccato dalla sentenze della magistratura ordinaria attivate dai creditori; i quali mentre ogni anno ricevono la loro quota annuale di credito non esitano a fare causa ed a pretendere l’intera somma in un unica soluzione rendendo insostenibile la permanenza degli equilibri di bilancio che la legge prevede ( vado a semplificare). Mentre le famiglie, le imprese, i cittadini e lo stato non sono tenuti per legge a deliberare in pareggio il bilancio il Comune vi è obbligato”. Dunque il piano di riequilibrio finanziario deliberato dalla Corte dei Conti, la magistratura contabile dello Stato italiano, che controlla i bilanci dei comuni, “soggiace e deve cedere il passo alle sentenze del Tar, attivato dalle ditte creditrici che vogliono avere i loro crediti tutti in una volta e subito”. il sindaco ha denunciato questa contraddizione e l’ha sottoposta al presidente dell’Anci Sicilia, Amenta, e sta producendo un’azione politica per emendare le norme e mettere in sicurezza i piani deliberati dalla Corte dei Conti. “La situazione di Monterosso – aggiunge il sindaco – è analoga a quella di centinaia di comuni in Sicilia e giudicarla fuori da questo contesto e da ignoranti e per giunta in malafede. La riduzione dei costi energetici e la battaglia per mettere in sicurezza il piano di riequilibrio sono le azioni strategiche più importanti che l’amministrazione sta perseguendo”. Accanto a queste azioni ed altre, che saranno comunicate successivamente, il sindaco ha creato per Monterosso un’opportunità più unica che rara: attraverso un’azione condivisa da altri sindaci a livello regionale si è intestato la sospensione del Parco Nazionale degli Iblei e ciò ha permesso di accelerare i tempi per la valorizzazione del metano, di cui il territorio comunale è ricco, che si prevede nell’arco temporale di mesi potrà permettere entrate milionarie per il comune: le royalties, i diritti di estrazione, che si stimano dai 2.000.000 a 5.000.0000 euro ogni anno. “Se ciò accadrà – conclude Pagano – Monterosso, com’è prevedibile, volterà pagina andando verso un futuro di prosperità. Ricordiamo che tutti i comuni della provincia, e centinaia in Sicilia, sono nella nostra identica difficoltà finanziaria a causa dei costi energetici. Quasi tutti, ad eccezione di Ragusa che vanta da anni entrate milionarie provenienti dai diritti si estrazione, royalties, del metano e del petrolio. tutte queste cose saranno ribadite ed amplificate in pubblico comizio affinché si sappia contro le menzogne, le mistificazioni e le demonizzazioni che l’operato

