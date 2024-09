Associazioni animaliste, Comune e Asp Ragusa insieme per gestire il fenomeno del randagismo

“Associazioni animaliste, Assessorato alla Tutela animali, Polizia municipale, servizi veterinari Asp: insieme. Perché il fenomeno del randagismo – e mi piace chiamarlo “fenomeno”, non “questione” o “problema” – va analizzato e gestito sotto diversi aspetti. Non si va da nessuna parte se qualcuno foraggia gli animali in maniera e in zone improprie e qualcuno vorrebbe semplicemente fingere che non esistano. Bisogna essere comunità, anche sotto questo aspetto.

È con questo spirito, dichiara l’assessore alla Tutela animali del comune di Ragusa, Andrea Distefano che proseguono gli incontri periodici con Il lungo baffo, Enpa, Leidaa Iblea, Pensieri bestiali, Lav, Canile degli Iblei Achille Birotto, nel corso del quale abbiamo esposto una bozza di convenzione tra associazioni, Comune ed Asp. Presenti all’incontro anche i rappresentanti dei nostri Uffici e il consigliere comunale Saverio Buscemi. L’obiettivo è definire una collaborazione per le attività di prevenzione, segnalazione, prelievo, cura e sensibilizzazione alle adozioni. Nel corso dei successivi incontri perfezioneremo i singoli aspetti così da arrivare a un testo condiviso.

Oggetto dell’ultimo incontro anche le colonie feline e la necessità di corsi di formazione di tutor dedicati all’assistenza degli animali da reimmettere nel territorio.

Siamo convinti, conclude Distefano, che la strada della sinergia sia quella giusta”.

Salva