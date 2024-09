Verso la normalizzazione la questione dei pendolari a Pozzallo

Va normalizzandosi la questione che riguarda la trasferta degli studenti pendolari. In mattinata, se si esclude ancora qualche disagio, un buonissimo numero di studenti è riuscito a raggiungere, grazie alla ditta “Etna Trasporti” di Belpasso, le agognate mete scolastiche, dopo due giorni di assenza forzata. Da palazzo La Pira fanno sapere che, ad esclusione di qualche orario da sistemare, tutto è filato liscio, con l’arrivo dei nuovi pullman. Il fallimento dell’Ast e la conseguente cancellazione delle trasferte per Modica e Ispica avevano lasciato nel panico le famiglie con studenti a carico. Da oggi, mercoledì, pare che la situazione stia andando per il verso giusto, in attesa di eventuali miglioramenti.

Un passo indietro. Nella serata di martedì, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e l’assessore alla Cultura, Stella Morana, hanno incontrato i genitori per cercare una soluzione ai tanti problemi innescati dalla cancellazione degli autobus Ast. Un confronto cordiale e propositivo dove sono state elencate una serie di problematiche che riguardano principalmente le coincidenze e gli orari da incastrare con le diverse uscite scolastiche. Chi ha il tempo pieno, chi esce mezz’ora prima, chi mezz’ora dopo, riuscire ad incastrare tutte le problematiche in questo intricato puzzle sembra quasi impossibile. La Morana ha detto nel corso della conferenza avuta al “Meno Assenza” che farà da mediatrice fra i vari dirigenti scolastici e i vertici dell’azienda di Belpasso per trovare la quadra e permettere di non sostare a lungo fuori dall’istituto scolastico in attesa dell’arrivo degli automezzi.

La Morana ha garantito anche sulla salubrità dei mezzi riferendo che la ditta “Etna Trasporti” metterà a disposizione degli autobus a norma e moderni.

“Basterà aspettare qualche altro giorno per mettere a punto il tutto – ha detto Ammatuna – fermo restando che abbiamo avuto pochissimi giorni dopo l’abbandono dell’Ast e stiamo facendo tutto con celerità e precisione”.

