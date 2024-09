Auto centra in pieno un palo della pubblica illuminazione: ferita una donna

Un grave incidente stradale, si è verificato oggi, protagonista una donna alla guida di una Fiat 500 che ha perso il controllo del mezzo prendendo in pieno un palo della pubblica illuminazione. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. È successo a Mascalucia (CT). Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la sede stradale, e la Polizia locale per i rilievi del caso e per il ripristino della viabilità, a causa dell’arteria viaria che in una direzione è rimasta chiusa.

