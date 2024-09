San Giacomo Bellocozzo ha accolto il nuovo parroco Don Mascali

San Giacomo Bellocozzo, frazione rurale di Ragusa, ha dato il benvenuto al nuovo parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali, che si è insediato ieri sera. La comunità gli ha tributato i doverosi onori e, allo stesso tempo, ha salutato e ringraziato don Giuseppe Antoci per il servizio pastorale che ha reso. Dopo la santa messa, con una chiesa piena in ogni ordine di posto, c’è stato un momento di agape fraterna ospitato nel salone parrocchiale che è servito anche per condividere del cibo che i parrocchiani e, più in genere, i fedeli hanno voluto mettere a disposizione per sancire questo speciale momento. “La comunità, dunque – dice il consigliere comunale Mario Chiavola, sempre molto attento alle dinamiche di San Giacomo – ha accolto con grande gioia il sacerdote Innocenzo Mascali e, allo stesso tempo, ha manifestato il proprio riconoscimento al sacerdote Giuseppe Antoci per l’attenzione che ha saputo riservare a tutti. Benvenuto, dunque, a don Innocenzo e grazie a don Peppino per il supporto spirituale di questi ultimi anni”.

