Scicli. Disservizi Ast, intervento del sindaco Marino presso vertici

Una brutta sorpresa ieri per gli studenti e i pendolari che ogni giorno si recano in autobus nei comuni limitrofi a Scicli per raggiungere la loro scuola o il posto di lavoro.

L’Ast ha soppresso senza preavviso le corse, creando un disagio inatteso a moltissime persone che hanno bisogno del trasporto pubblico quotidianamente.

Ast aveva affidato a Etna Trasporti la copertura delle corse ma un ritardo amministrativo di natura contrattuale ha creato un vuoto di servizio che non è stato comunicato agli utenti.

Il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone stamani si trovavano a Palermo per motivi istituzionali e hanno immediatamente parlato con il direttore generale dell’Ast Mario Parlavecchio, che ha spiegato come da lunedì le corse saranno garantite da Etna Trasporti fino a quando il momento di difficoltà dell’Ast, a corto di mezzi efficienti, non sarà superato.

L’attenzione dell’amministrazione comunale sul tema è massima e lunedì il sindaco Marino si sincererà che il passaggio di testimone dall’Ast a Etna Trasporti avvenga in maniera indolore.

Salva