Gestione Palarizza. Spadaro chiede notizie

Ci riprova il Consigliere comunale Giovanni Spadaro a presentare l’ennesima interrogazione, consapevole che come le altre si perderà nei meandri della mente di chi ha deciso che così deve essere. L’interrogante, chiede al Sindaco e/o all’assessore di competenza di conoscere se è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Modica e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa relativamente alla gestione del palazzetto dello Sport e come l’Amministrazione intende gestire e/o affidare la struttura. Sperando in un miracolo, affinchè qualcuno, per scelta o per suggerimento decida di darne riscontro.

