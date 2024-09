Pordenonelegge, domani al via la grande 25^ edizione

È dedicato a “Creazione ed ecologia” l’evento inaugurale della 25 edizione di pordenonelegge domani, mercoledì 18 settembre, con il Cardinale Gianfranco Ravasi (ore 18.30, Teatro Verdi).

In mattinata focus sull’attualità con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, a quasi un anno dal tragico 7 ottobre.

E 20 anni dopo non perde la sua attualità La masseria delle allodole di Antonia Arslan, un filo rosso che prosegue in serata con Farian Sabahi e Le donne di Teheran, e con il Piano B per rigenerare l’Italia, raccontato da Leonardo Becchetti.

Sempre domani sera la lectio magistralis di Massimo Cacciari su “Metafisica concreta”, per riconciliare scienza e filosofia.

Poesia DOC apre domani con l’anteprima del documentario dedicato al poeta e saggista croato Mladen Machiedo, alla sua presenza.



Sono 32 gli eventi della prima giornata di pordenonelegge 2024, che si apre e si chiude con l’omaggio al basket – da Luca Tebaldi ad Alessandro Mamoli – e parte con una intensa mattinata dedicata ai lettori e lettrici junior: tanti protagonisti e una sfida alla scrittura nel segno dell’Intelligenza Artificiale, firmata da Valentina Federici e raccontata da Pierdomenico Baccalario.

