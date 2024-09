A 30 anni dal diploma. Réunion dei “ragazzi” della 5^ A geometra

La scuola torna ad essere protagonista. Del resto chi non ha vissuti gli anni più belli a scuola. Magari quando frequentavamo non vedevamo l’ora che la scuola finisse, ora a distanza di tempo vorremmo tornarci, perché il periodo scolastico a pensarci è stato incredibile. In questi giorni un’altra Réunion, quella della 5^ a geometra Leon Battista Alberti di Modica, che hanno lasciato i banchi di scuola, diplomandosi nel 1994. Un gruppo affiatato che a trent’anni di distanza si sono ritrovati e riabbracciati. È stato un momento intenso – ha detto Luca Cataldi – uno dei promotori di questo momento per ritrovarsi e festeggiare i trent’anni dalla Maturità. Una cena piacevole che è servita per trascorrere serenamente una serata e ricordare i tempi passati insieme dietro i banchi di scuola. Nella foto a partire da destra: Giorgio Iemmolo, Luca Cataldi, Giovanni Bella, Raffaele Giannone, Gianluca Sava’, Massimo Zaccaria, Giuliano Trovato, Giovanni Contarini, Matteo Scata, Angelo Carnemolla, Christian Scarso, Giorgio Ragusa, al centro i professori. da sinistra a destra, Lucia Brugaletta, Concetta Rinzivillo, Giuseppe Ficili, Giuseppe Giannone. Alla fine tutti son rimasti felici di avere trascorso una bella serata assieme e aver rivissuto uno scorcio della vita passata.

