Volley. Colpo da 90 per l’Avimecc Modica

Un colpo da 90 che può far alzare ancora l’asticella delle ambizioni dell’Avimecc Modica. La dirigenza modicana, infatti, completa il suo roster ingaggiando dopo una lunga trattativa l’opposto italo cubano William Padura Diaz.

Atleta che non ha bisogno di presentazioni perchè da quando si è trasferito in Italia ha scritto pagine importanti in tutte le squadre in cui ha giocato.

Per lui parlano i numeri: oltre 6000 punti in più di 400 gare disputate.

Nato a L’Avana, Padura Diaz è un classe 1986, alto 2000 centimetri, che ha iniziato la sua carriera nel Volley Cuba, dove ha militato dal 2004 al 2008. Poi l’approdo in Italia all’Edilesse Cavriago, dove ha esordito in serie B1 ottenendo la promozione in A2. Dal 2010 al 2013 gioca a Corigliano tra B1 e A2, per poi trasferirsi al Vero Volley Monza dove rimane fino al 2015 giocando in A2 e A1. Un anno al Qatar Police Team e poi il ritorno in Italia alla Emma Villas Siena in A2. Fino a ottobre 2023 gioca sempre in A2 con Ceramica Scarabeo Roma, Monini Spoleto, Kemas Lamipel Santa Croce, Prisma Taranto, Agnelli Tipiesse Bergamo e Abba Pineto. Poi il trasferimento alla Just British Bari nel girone Blu del campionato di serie A3.

Nel suo palmares due vittorie del campionato di serie A2, due Coppe Italia e una Supercoppa. Ora la sua prima volta in Sicilia con la maglia dell’Avimecc Modica.

“Sono molto contento di questa mia nuova avventura con la Volley Modica – dichiara William Padura Diaz – e con questa maglia spero di raggiungere tantissimi successi insieme ai miei nuovi compagni. Ringrazio la dirigenza, tutta la società e tutto lo staff per avermi fortemente voluto con loro e non vedo l’ora di iniziare e giocare al “PalaRizza” e di vederlo pieno, perchè sono un giocatore molto emotivo e vedere il Palazzetto pieno mi riempie di gioia. Insieme ai miei compagni faremo del nostro meglio per portare in alto il nome di Modica e non vedo l’ora di iniziare”.

Padura Diaz, dovrebbe arrivare a Modica nella giornata di domani per mettersi a disposizione di coach Enzo Distefano e del suo staff per iniziare gli allenamenti con la sua nuova squadra. Padura Diaz per regolamento dovrà saltare le prime tre gare di campionato e farà il suo esordio con i “Galletti” il 3 novembre al “PalaRizza” nel big match con la Sieco Service Ortona.

“Ringrazio la società per essere riuscita a portare a Modica, dopo la disavventura estiva un opposto del calibro di William Padura Diaz – spiega coach Enzo Distefano – Abbiamo finalmente completato il nostro roster grazie al grande lavoro della dirigenza che ha lavorato quotidianamente per raggiungere un obiettivo molto importante per noi. Siamo riusciti a riempire l’ultima casella che per varie vicissitudini era rimasta vuota e spero di ripagare sul campo lo sforzo che la dirigenza ha fatto per accontentarmi nel migliore dei modi”.

Contento dell’arrivo di Padura Diaz alla corte di Enzo Distefano anche il presidente Ezio Aprile, uno degli artefici insieme al DG Luca Leocata del colpaccio di mercato dell’Avimecc Modica.

“Siamo felici di aver trovato l’accordo con William Padura Diaz – dichiara il presidente dell’Avimecc Modica – perchè dovevamo uscire dalla situazione di mercato in cui ci eravamo trovati dopo il dietro front di Martinez e credo che averlo sostituito con un atleta del suo calibro sia il migliore dei modi per farlo. William è un atleta di esperienza e carattere che in questi anni ha fatto grandi numeri in serie A2 e in Superlega e ora lo aspettiamo a Modica per fare in modo che la squadra finalmente al completo possa lavorare ancora meglio di quanto abbia fatto in queste prime tre settimane di preparazione”.

