La comunità della Madonna delle Grazie saluta Don Stefano Modica

Don Stefano Modica ha salutato domenica sera alla basilica santuario Madonna delle Grazie l’intera comunità con cui ha condiviso sette anni di cammino insieme. Particolarmente commosso, Don Stefano, ha voluto ringraziare tutti per tutto il tempo passato insieme a questa meravigliosa comunità. “Non sono mai stato uno che ambisce alla carriera e faccio questo salto nel vuoto perché il Signore ha voluto così, per il tramite del nostro Vescovo” ha detto Don Stefano, diventato rettore del seminario a Noto. Tantissimi i fedeli presenti in una chiesa strapiena. È stato proiettato un breve filmato che ha ripercorso, i sette anni del cammino di Don Stefano nella comunità Madonna delle Grazie. Il suo successore è Don Giovanni Lauretta, che si insedierà sabato prossimo nell’ambito della celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo.

Salva