Pozzallo. Mercoledì in visita presso l’hotspot una Commissione europea

La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è in Sicilia, in visita conoscitiva, da questa mattina. I delegati saranno oggi a Lampedusa, per spostarsi domani e dopodomani a Catania.

Mercoledì 18 settembre, alle 17, si recheranno al centro Fami di prima accoglienza per minori. La delegazione è composta dal presidente della Commissione, Paul Gavan (Irlanda, Sinistra unitaria europea), e da Birgir Thórarinsson (Islanda, Popolari europei), Nađa LakoviC; (Montenegro, Alleanza democratici e liberali per l’Europa), Paulo Pisco (Portogallo, Socialisti, democratici e verdi), Marco Scurria (Italia, Conservatori europei e Alleanza democratica), e Sandra Zampa (Socialisti, democratici e verdi).

I delegati della Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati oggi, nell’isola di Lampedusa, incontreranno i rappresentanti locali delle istituzioni (Aeronautica militare, questore e prefetto di Agrigento, comandanti di Carabinieri, Guardia di finanza e Guardia costiera, i referenti di Frontex e dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’asilo), delle principali organizzazioni non governative attive nell’arcipelago delle Pelagie, e gli amministratori e le comunità locali. Nel pomeriggio del 17, poi, saranno a Catania dove sono previsti appuntamenti con la prefetta Maria Carmela Librizzi e il presidente del Tribunale dei minori Roberto Di Bella.

La mattina del 18, la delegazione europea si sposterà all’hotspot di Pozzallo per tornare a Catania nel pomeriggio. Alle 17, è prevista la visita al centro Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione) di prima accoglienza.

L’Assemblea parlamentare riunisce 306 membri dei parlamenti dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, la principale organizzazione di difesa dei diritti umani nel vecchio continente.

