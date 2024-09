Marzamemi. L’orchestra del Liceo “Verga” di Modica apre il Festival

Grande successo ha ricevuto, l’11 Settembre u.s., l’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, diretta dal M° Marco Caruso che ha aperto, con uno speciale Concerto Jazz, il “MARZAMEMI CineFest 2024” dal tema “Radici, Identità, Nuovi Innesti”.

Un pubblico entusiasta, formato dai molti turisti che hanno affollato la rinomata località turistica nonché dalle numerose autorità civili e militari, ha applaudito la strepitosa performance dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga”di Modica.

Vivi apprezzamenti sono stati manifestati anche dal Prefetto e dal Questore di Siracusa e dai vertici, Comandanti delle forze di Polizia e dal Sindaco di Noto ed assessori intervenuti e da tutte le autorità civili presenti, nonché dal Direttore Artistico della manifestazione Rossana Danile, dal Presidente della Pro Loco di Marzamemi Nino Campisi e dagli artisti presenti nella giornata d’apertura del Marzamemi CineFest 2024.

L’orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, una vera e propria Big Band, diretta dal docente M° Marco Caruso, è formata da talentuosi studenti del Liceo Musicale stesso: al Saxofono: Lorenzo Ruggiero, Salvatore Giunta, Salvatore Agosta, Jacopo Sammito, Danilo Gennuso, Gioele Galizia e docente tutor il Prof. Giovanni Manganaro; al Trombone: Biagio Cardella, Carmelo Pulino, Giovanni Castello e con docente Tutor Prof. Paolo Ilacqua; alla Tromba: Andrea Mercorillo, Marco Cappello, Egidio Agosta, Francesco Cicciarella, Gabriele Guarino, con docente tutor il Prof. Vincenzo Monaca e con la straordinaria partecipazione di Valentina Cappello; al Pianoforte e Tastiere: Emanuela Floriddia e docente tutor il Prof. Fabio Iacono; al Contrabbasso e Basso Elettrico: Ettore Giannone con docente tutor Prof. Adriano Denaro; alla Batteria, Percussioni e Vibrafono: Andrea Caschetto, Egle Emolo, Karol Casto e con le bravissime Voci Soliste, Daniela Bonanno e la straordinaria partecipazione dell’ex studente Alessia Pallavicino.

La nuova edizione del Marzamemi CineFest 2024, Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo, la cui Direzione Artistica è stata curata dalla straordinaria Rossana Danile, ha messo al centro non solo il Cinema ma anche la Letteratura, l’Arte, la Scienza e la Cultura Enogastronomica ed ha visto un ricco programma con tantissimi ospiti di caratura nazionale ed internazionale.

Il Festival, nato dall’intento di connettere e mettere in dialogo multidisciplinare le radici identitarie e le contaminazioni culturali che nel corso dei millenni ha alimentato il prestigio e valore storico del Mediterraneo, ha dato l’opportunità ai giovani talenti componenti l’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, supportati anche dai bravissimi docenti tutor, di esibirsi in un contesto internazionale dando prova del loro talento in campo artistico-musicale, ricevendo calorosi applausi ed apprezzamento unanime dei presenti.

L’Orchestra Jazz è l’ultima straordinaria realtà musicale nata presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica nel 2022 grazie all’idea ed al progetto del docente M° Marco Caruso che ne è anche il Direttore e grazie, inoltre, ai fondi del D.L. 167/22 emanato dal Miur con l’obiettivo di ampliare, l’offerta formativa nei nuovi linguaggi dei Licei Musicali con corsi extracurriculari ad indirizzo jazzistico, ha permesso all’Istituto I.S. “G. Verga” di Modica di ampliarne l’offerta formativa stessa.

Soddisfazione è stata, altresì, manifestata dal Dirigente dell’Ist. I.S. “G. Verga” di Modica, Prof. Alberto Moltisanti, dalla Referente del Liceo Musicale Prof.ssa Loredana Vernuccio e dal Direttore del Dipartimento Musicale e Coreutico uscente Prof. Santo Piccione per l’importante partecipazione che segue le numerose performance di altissimo livello svolte in prestigiosi eventi anche da altre formazioni orchestrali del Liceo Musicale stesso come l’Orchestra Sinfonica, l’Orchestra Fiati, l’Orchestra da Camera, l’Orchestra d’Archi, il Brass Ensemble e dagli gruppi musicali come il gruppo di percussioni Drums Together, l’Orchestra di Chitarre, l’Ensemble di Saxofoni, l’Ensemble di Flauti, al Coro ed al progetto Musical.

