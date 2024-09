Da Lentini inizia la nuova stagione del Modica Calcio

Domenica 15 Settembre inizia il campionato del Modica Calcio in quel di Lentini, contro la Leonzio. La proprietà, nelle figure di Danilo Radenza e Mattia Pitino hanno colto l’occasione per augurare un buon inizio per questa stagione di Eccellenza.

“Inizia una nuova stagione sportiva, un momento atteso da tutti noi che viviamo il calcio con passione, dedizione e spirito di comunità – dichiarano all’unisono – In quella che sarà la nostra quarta stagione alla guida della squadra di calcio che rappresenta la nostra città, vogliamo cogliere l’occasione di augurare un buon inizio di campionato a tutti i nostri dirigenti, ai calciatori e a tutti i sostenitori che seguiranno con interesse il percorso di questa stagione 2024-25.

Il nostro augurio è di affrontare ogni momento di questa lunga stagione, sia positivo che negativo, con la massima serenità. Il calcio è uno sport meraviglioso, da vivere con impegno e serietà, ma senza mai perdere di vista il divertimento, che deve rimanere parte integrante di questa esperienza. Auguriamo un buon inizio di campionato anche a tutte le società avversarie, con cui speriamo di condividere momenti di sano e corretto agonismo, lasciando al campo e al duro lavoro il compito di formulare i verdetti finali.”

Salva