Pozzallo. Disagi per i pendolari. Ammatuna e Morana scrivono al Prefetto

Anno nuovo, disagi vecchi. I primi giorni da pendolari per gli studenti pozzallesi sono stati letteralmente un incubo. Autobus in ritardo, sovraffollati, alcuni costretti a viaggiare in piedi, nel corridoio, senza posti a sedere, varie ed eventuali. La situazione, denunciata da genitori esasperati, sta creando enormi disagi e costringendo le famiglie a soluzioni estreme. In assenza di autobus, alcuni genitori si sono già organizzati per salire a turno nelle città di Modica e Ispica, dove si concentra il numero più elevato di studenti. L’Ast, a sua volta, alle prese con una flotta vetusta e inadeguata, pare stia cercando di correre ai ripari noleggiando autobus da ditte private. Un quadro a tinte fosche aggravato dal fatto che, ieri, ad esempio, con la pioggia, i ragazzi si sono inzuppati per mancanza di pensiline alle quali il Comune di Pozzallo sta già pensando di installare in tempi brevi.

Sui social, nel contempo, monta la rabbia dei genitori. Sia perché l’abbonamento ha un costo e, al costo, non viene erogato un servizio. Sia perché questa storia degli autobus “fatiscenti” (l’aggettivo che abbiamo visto più usato sulle varie piattaforme) non riesce a trovare soluzione. Anzi, la soluzione proposta dai cittadini ci sarebbe, quella degli autobus “privati”. Ma quella è un’altra storia che, forse, vi racconteremo in futuro.

Intanto, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e l’assessore Stella Morana corrono già ai ripari dopo i primi giorni di disagio. È stata protocollata, a firma dei due esponenti politici, la richiesta per un colloquio urgente con il prefetto di Ragusa al fine di chiedere un intervento diretto per supportare l’azione politica dell’amministrazione, in difesa e tutela degli studenti pendolari pozzallesi. Lo riferisce una nota pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Pozzallo.

