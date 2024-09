Lavori di sostituzione Condotta idrica di adduzione dalla sorgente Cafeo. Interrogazione di Spadaro

Ci riprova ancora una volta il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Spadaro ha presentare un’interrogazione, sempre nella speranza che prima o poi qualcuno gli risponda. Questa volta l’interrogazione riguarda lo stato dei “lavori di sostituzione Condotta idrica di adduzione dalla sorgente Cafeo al Serbatoio Costa del Diavolo”. Il Comune di Modica-scrive Spadaro- ha approvato il Progetto in data 01.12.2023 per un importo di €.1.500.000,00 e ha indetto la relativa gara con avvenuta aggiudicazione il 28.12.2023. Si rammenta – dice il Consigliere del PD – che durante questa estate diversi cittadini modicani (in più quartieri della città) sono stati per giorni senza acqua, se non con ausilio dell’autobotte e con tanti disservizi. Per tale ragione, chiede Spadaro – di conoscere: i motivi per cui dal 28.12.2023 ad oggi non sono partiti i lavori sopraindicati; se ci sono responsabilità da parte degli uffici del Comune; il cronoprogramma dei lavori in modo dettagliato ovvero la data inizio e la prevista durata dei lavori. Con l’auspicio – conclude il rappresentante del PD – che i cittadini non si trovino nuovamente nella condizione che hanno dovuto affrontare questa estate.

