Dal mercato arriva Marco Rossi per la difesa del Modica Calcio

Un nuovo difensore si è aggregato al Modica di Mattia Pitino e Danilo Radenza, Marco Rossi è rossoblu.

Esperienza e carisma arrivano alla corte di Pasquale Ferrara. Il difensore italiano, che tra le altre ha indossato la maglia di Sampdoria, Parma, Cesena e Bari in Serie A, è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia dell’Enna.

Una figura di spessore, dunque, va a rinforzare la difesa della città della Contea, il centrale ha già giocato sia a 3 che a 4 in difesa e si presenta come un elemento duttile e di alto livello per la categoria. L’impegno e la voglia di crescere della società lo ha portato a scegliere il progetto vedendolo già pronto per la prima a Lentini contro la Leonzio.

“Ho scelto Modica per il progetto e per l’ambizione che questa società mi ha dimostrato – dichiara Rossi – Sono pronto a mettermi in gioco e a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ho già parlato con il mister e mi sono messo a disposizione, mi ha spiegato i suoi dettami tattici e sono pronto a seguirlo in campo. Sarà un campionato difficile perchè in questa categoria devi mettere in campo una buona dose di cattiveria agonistica o vai in difficoltà. Siamo consapevoli di avere una buona dose di tecnica ma non deve assolutamente mancare la cattiveria e la determinazione”

Salva