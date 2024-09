Martedì 17 settembre alle 17 presso l’auditorium Pippo Tumino in via On.le Dott. Corrado Di Quattro nella Zona Artigianale di Ragusa, nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2023, si svolgerà il convegno “Progetto Ragusa – Suolo e salute: un approccio innovativo”.

Lo slogan dell’iniziativa è “il benessere individuale è possibile solo se supportato dal

benessere collettivo e viceversa”.

Relatori saranno Loretta Bolgan, dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche e presidente dell’associazione Bolgan Studi e Salute; Andrea Del Buono, medico di medicina preventiva e nutrizionista, presidente della Fondazione di Clinic Research Institute; Adriano Marin, ingegnere nucleare quantistico esperto in decontaminazione chimica, biologica, radioattiva e nucleare, il cui intervento è previsto da remoto.

Nell’ambito di “Cittadinanza Attiva – Salute e Benessere, innovazione e sostenibilità” si parlerà di ricerca dei metalli pesanti mediante spettrometria a fluorescenza X (XRF- 200).

Interverranno il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessore al Bilancio, Sviluppo di Comunità, Sanità e Salute Giovanni Iacono, l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, il dirigente del Settore V Gaetano Brex e il dirigente del Settore VI Giuseppe Puglisi.

Il gruppo promotore del progetto, che nasce con il Bilancio Partecipato e riguarda l’Assessorato alla Salute con il coinvolgimento dell’assessorato allo Sviluppo Economico per le imprese agricole, è formato da Francesco Malandrino, Alessandro Scrofani, Cettina Farina e Nadia Tumino.

