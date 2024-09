Ispica: In previsione delle piogge, si puliscono i canali pubblici

Purtroppo il cambiamento climatico sta facendo registrare, sempre più spesso, degli eventi atmosferici anomali, come ad esempio le cosiddette “bombe d’acqua”.

Il lungo periodo di siccità fa innalzare il livello di rischio in caso di pioggia violenta e concentrata in poco tempo.

Per questo il lavoro di pulizia straordinaria dei principali corsi d’acqua pubblici, in corso da mesi sul nostro territorio, acquista un’importanza fondamentale per l’equilibrio del sistema idraulico del bassopiano ispicese.

“Grazie al finanziamento Regionale, ricevuto per il tramite dell’Autorità di Bacino – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – siamo riusciti a pulire il Canale Santa Maria, il Torrente Salvia e il Canale Circondariale. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di pulizia del Torrente Favara.”

Ovviamente il nostro lavoro sarà più efficace se ci sarà:

– la collaborazione dei privati che dovranno provvedere alla pulizia delle cosiddette saie o canalette di scolo che attraversano i propri terreni;

– l’intervento di altri Enti, come il Consorzio di Bonifica, che dovrà provvedere a portare avanti alcuni fondamentali interventi come il dragaggio del Bacino Gariffi, la pulizia del canale di collegamento di acque basse e il potenziamento delle pompe di sollevamento.

“Nei prossimi giorni – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – emaneremo l’ordinanza per la pulizia dei canali che attraversano i terreni privati e solleciteremo il Consorzio ad intervenire. In queste azioni coinvolgeremo i Comitati locali che da anni seguono questa materia e conoscono le criticità del territorio.”

