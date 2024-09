Non fermarti adesso, la campagna abbonamenti del Modica Calcio

Il finale della scorsa stagione ha lasciato alla Modica calcistica un fuoco dentro che ancora arde, una unione di intenti e una passione che ha legato la città e spinto gli uomini in campo fino a sfiorare un’impresa che a metà stagione sembrava utopia. Tutta la società sente ancora quel calore e spera di ritrovarlo nei propri tifosi, da qui nasce la campagna “Non fermarti adesso!”

Per l’occasione la squadra ha girato uno spot che racconta la bellezza del Barocco modicano, patrimonio dell’Unesco, con i giocatori che hanno visitato i punti più belli e caratteristici della città. Tra Mallia, Palmisano, Arquin, Idoyaga e Kondila, si racconta la passione di giovani modicani che arrivano a vestire la maglia della propria città e professionisti che sposano il progetto approdando nella Contea da Europa e Sud America, legandosi fortemente a questa storia e a questi colori difesi da una grande tifoseria.

Ricordiamo che gli abbonamenti sono acquistabili nei punti vendita autorizzati: Mojo Bar Tabacchi e T46 – Sali e Tabacchi in Via Risorgimento, Pasticceria Pulino in Viale Manzoni al Lido Scirocco a Marina di Modica o, ancora, online su postoriservato.it al prezzo di 99€

