Autogiro della provincia di Ragusa, si parte da oggi pomeriggio

C’è un’Amilcar del 1927 ma anche una Mg del 1936. E che dire della Chrysler del 1928 e della Lancia Augusta del 1935? E, ancora, spazio per una performante Spider 1300 junior Alfa Romeo del 1968 e per una elegantissima nuova Balilla 508 C del 1938. Sino ad arrivare, indietro nel tempo, alla Fiat 521 del 1928. Insomma, ce n’è per tutti i gusti con la 27esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa che, promosso dal Veteran car club ibleo, prende il via quest’oggi dal porto turistico di Marina dove, a partire dalle 16 e sino alle 18, ci sarà l’accoglienza dei partecipanti e le verifiche tecniche. Subito dopo il gruppo si trasferirà a Ragusa, per la prova speciale al piazzale 8 marzo, per intenderci quello del mercato del Mercoledì. E, quindi, rientro in hotel, a Poggio del sole. Alle 20 il trasferimento a Ibla per la cena. Sono quaranta gli equipaggi partecipanti provenienti da varie parti d’Italia e anche dall’isola di Malta, a testimoniare della crescente attenzione di un appuntamento che, più volte, è stato segnalato come evento di richiamo da parte dell’Asi. Sarà presente anche un commissario dell’Automotoclub storico cui compete il compito di osservare e di pronunciarsi rispetto alle attribuzioni dei premi finali. L’Autogiro continuerà anche domani e si concluderà domenica.

