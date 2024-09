30 anni da compagni di scuola: la III B del Liceo Classico Campailla di nuovo insieme

Ascenzo Chiara, Barone Donatello, Belluardo Tania, Blanco Irene, Boncoraglio Elisa, Cannata Floriana, Cannata Irene,Doria Alessandro, Garofalo Giorgio, Iaconinoto Teresa, Iozzia Chiara, Lucifora Simona, Maltese Giuseppe, Modica Bittoldo Alessandra, Olivieri Gabriella, Vendramini Pierluca. A 30 anni di distanza dall’ultima volta che è stato pronunciato e rigorosamente prima il cognome e poi il nome. E’ l’appello della IIIB dell’anno scolastico 1993-1994 che ha arricchito la già corposa storia del glorioso Liceo Classico (quando era ancora esclusivamente) Tommaso Campailla. Si sono ritrovati tutti insieme i protagonisti di quelli che sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, per dirla alla Renato Zero. Questo è un altro articolo, l’ennesimo, di una reunion di classe. Noi di RTM siamo ben contenti di dare spazio a questi ricordi, a questi momenti fatti di nostalgia e risate che fanno bene al cuore. Si dice che gli anni del Liceo siano indimenticabili e stando a quante persone ci contattano per pubblicare la loro classe, non possiamo che essere d’accordo. I protagonisti di oggi sono questi “ragazzi”, oggi non lontani dalla soglia dei 50, che per una sera sono ripiombati nei meravigliosi anni 90. Tra scherzi (non pubblicabili) ai professori, ricordi di gite più o meno fuori porta, ansie e paure che sono riemerse dal cassetto dei ricordi, dove erano ben chiuse da 30 anni, la serata è andata via più veloce di una lezione di educazione fisica. Oggi sono tutti adulti con famiglie, stimati professionisti che si sono fatti strada nel mondo del lavoro. Ma dentro sono rimasti quei ragazzi e quelle ragazze con giubbottoni oversize dalle tinte sgargianti, jeans a vita alta, zaini Invicta e diari Smemoranda. Ed è magico che per una sera quei ragazzi tornino a camminare e a sognare per le strade di Modica.

