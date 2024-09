Scicli, Lopes propone un “piano sosta”

Introdurre un “piano sosta” con aggiunta di strisce blu e strisce rosa, incrementare le strisce bianche gratuite nei pressi di Sampieri, sono alcune delle proposte presentate dal consigliere comunale, della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes. “In prossimità della realizzazione di un piano viabilità, ho ritenuto di sottoporre degli interventi che possono contribuire a risolvere alcune criticità, in spirito collaborativo, sulla miglioria della viabilità nella borgata di Sampieri”.

“Con l’occasione – continua Lopes – ho rilevato altre questioni specifiche, tra cui le criticità legate al traffico intenso e soste in doppia fila soprattutto in prossimità di Esercizi Commerciali, Farmacie, Tabacchi. Una revisione e razionalizzazione dei posti auto, delle modalità di sosta e parcheggio, così come della posizione e frequenza delle aree, potrebbe portare a mio parere sicuramente benefici”.

“In modo progressivo – conclude Lopes – vengono attuate azioni importanti legate alla sosta: liberare il centro dalle auto, salvaguardando gli spazi riservati alle persone con disabilità, aumentare l’offerta di sosta blu a pagamento per tutti in prossimità del centro per ovviare alla

problematica della sosta selvaggia. Anche questa è un’azione concreta che migliora l’accessibilità in maniera equa e a misura delle esigenze di ciascuno”.

