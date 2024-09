Pozzallo. Pronto il piano di risanamento idraulico

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Pozzallo il Sindaco ha proposto di illustrare al massimo consesso cittadino, il piano complessivo di messa in sicurezza idraulica di tutto il territorio comunale.

Si tratta di un progetto che è quasi in dirittura di arrivo, finanziato dal Governo Nazionale con 680.000 euro.

A breve sarà consegnato al Comune che potrà già iniziare a chiedere finanziamenti per 15 milioni di euro, che si aggiungono ai 5 milioni già ottenuti, per opere già realizzate e altre in via di realizzazione.

“Sarebbe utile e importante che tutto il Consiglio Comunale fosse informato prima della consegna del progetto esecutivo al Comune – dice Franco Giannone – . Solleciterò la Presidente del Consiglio Comunale ad inserire già nella prossima convocazione l’importante punto all’ordine del giorno, invitando i progettisti, che si sono già resi disponibili a relazionare e rispondere alle domande dei Consiglieri Comunali.

Un bel progetto per rendere più sicura la nostra Pozzallo”.

