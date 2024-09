Giarratana. Ben riuscita la corsa dei “carramatti”,edizione 2024

Entusiasmante e coinvolgente l’edizione 2024 della “ corsa dei carramatti “ che ha caratterizzato una delle serate della festa di San Giuseppe, tuttora in fase di svolgimento a Giarratana. Ieri sera, lungo il corso XX settembre, a darsi battaglia, suddivisi in due categorie, juniores e adulti, 16 concorrenti. La maggior parte di Giarratana, ma non sono mancati partecipanti provenienti da alcuni Comuni del circondario. Alla fine, a trionfare, per gli adulti, dopo le eliminatorie, le semifinali e la finalissima, è stato Samuele Pulvirenti che ha avuto la meglio, di gran lunga, sul secondo classificato, Gianluca Ferraro, mentre terzo, quindi sul gradino più basso del podio, è arrivato Andrea Cultrera. Per quanto riguarda i più giovani, invece, la vittoria è andata a Michael Drago che si è imposto su Giuseppe Linguanti mentre terzo è arrivato Francesco Canzonieri. Alla cerimonia di premiazione presente anche il parroco Francesco Mallemi. Intanto, proseguono oggi, giovedì 5 settembre, le celebrazioni in onore del patriarca. Alle 19, in occasione dell’apertura del triduo, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Luca Bandiera, con la partecipazione dell’associazione Amici del Madagascar. Subito dopo la messa, “Le sette allegrezze di San Giuseppe”, momento di preghiera itinerante per le vie del paese. Domani, invece, dopo la celebrazione eucaristica delle 19, alle 22, in piazza Municipio, è in programma il Magnassai day, un evento a sfondo umoristico e caricaturale che riguarda tutti i personaggi presenti in paese.

nella foto i primi tre classificati

Salva