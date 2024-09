Pozzallo. La strada abbandonata. “Appelli per la Sp 67 inascoltati”

“Anche questa estate, quella maledettissima strada ha fatto nuovamente parlare di sé”. Sembra quasi che la sfortuna si sia accanita sul tratto stradale 67, che va dal Primo Scivolo fino al territorio di Porto Ulisse (Ispica). Quest’anno il “bilancio” parla di un uomo morto e di diversi incidenti, l’ultimo dei quali lo scorso mercoledì, quando una signora di 71 anni è stata presa di striscio dal solito automobilista che andava di fretta. L’anno scorso furono due i morti, con altrettanti incidenti con feriti. Nel 2024 si registrano diversi incidenti, su un tratto di strada dove tutti (senza alcun criterio) corrono. E se nel periodo invernale, il tratto stradale in questione è frequentato solo da pozzallesi che raggiungono la seconda casa alla Marza, da maggio a settembre, il viale lungo più di dieci chilometri, viene affollato da turisti da ogni parte d’Italia.

Da tempo i cittadini del tratto stradale ricadente nel territorio pozzallese (dal Primo Scivolo al bivio per Ispica, prima di arrivare a Santa Maria del Focallo) chiedono interventi urgenti, denunciando la pericolosità dei tanti incroci che si sono spesso rivelati teatro di incidenti, anche mortali. Tuttavia, gli appelli sembrano cadere nel vuoto, con le istituzioni che, al di là delle promesse, non hanno ancora avviato i lavori necessari per realizzare alcune rotatorie, considerate da molti l’unica soluzione per prevenire possibili tragedie.

La richiesta è unanime: interventi immediati per la realizzazione della rotatoria e per la messa in sicurezza dell’area. Rimane da vedere, se di fronte a questa ennesima tragedia, le istituzioni continueranno a rimanere in silenzio o se finalmente decideranno di ascoltare le richieste dei cittadini, mettendo fine a una situazione che negli anni ha creato tragedie e dolore.

Paradossalmente, c’è anche un limite da strada provinciale ma alcuni pigiano sul pedale dell’acceleratore raggiungendo anche i 100 Km/h. Tempo addietro, vi fu anche una raccolta di firme salvo poi cadere tutto nel vuoto.

L’estate 2024 volge al termine. “Non sarebbe male – suggeriscono alcuni residenti della zona – cominciare a pensare ad alcuni interventi per non farsi trovare impreparati per la prossima estate”.

