Ibla Buskers 2024, a Ragusa da “sutta” a “supra”

Un’edizione particolare per Ibla Buskers 2024 che accenderà la luce, dal 4 al 6 ottobre, sul quartiere di Ragusa “Supra”, ovvero il quartiere di Ragusa superiore nato dopo il terribile terremoto del 1693 che distrusse il Val di Noto. Lo si farà nel ricordo di Henry Blondeau, buskers di fine Ottocento, pilota della sua mongolfiera, suo strumento di lavoro divenuto simbolo proprio del festival degli artisti di strada di Ragusa, ormai conosciuto a livello internazionale. Ma lo si farà anche per dare risposta a quella che è un’emergenza che sente l’associazione Edrisi che da 29 anni organizza il festival, ovvero dare ossigeno a questa parte di città, proprio come avvenuto per Ragusa Ibla anche grazie alla manifestazione e a centinaia di artisti che si sono via via susseguiti. Nel post social diffuso stamani sui canali del festival, c’è tutto il senso di questa particolare quanto delicata operazione culturale e di rilancio che rivolge i riflettori su quest’area della città da dove, in qualche modo, a fine Ottocento, è iniziata la storia che ha ispirato l’avvio di Ibla Buskers.

𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 𝗕𝗹𝗼𝗻𝗱𝗲𝗮𝘂 𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮.

Ragusa “Supra”, 3 settembre 1890, ricorrenza del Patrono San Giovanni; Henry Blondeau esperto aeronauta, trapezista e ginnasta belga con la sua mongolfiera è l’attrazione della festa.

La sua esibizione lo vedrà volare sulla mongolfiera usando il trapezio invece del cestello ed eseguire in ascensione i suoi numeri acrobatici. L’attesa per lo spettacolo è spasmodica e tutta la città ne è coinvolta. Improvviso il forte vento di maestrale si alza impetuoso ma, nonostante il pericolo, Blondeau, anche in risposta alle sollecitazioni della folla rumoreggiante, scioglie le funi dell’aerostato e prende il volo. Sarà il suo ultimo volo, il vento turbinoso, porterà l’aerostato a schiantarsi sulle rocce degli Iblei e per lo sfortunato Blondeau non ci sarà scampo.