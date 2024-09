(gr) Spie cinesi annidate negli staff dei governatori degli Stati Uniti? In base alle accuse parrebbe proprio che così sia. Stavolta è toccato a Kathy Hochul, governatore dello stato di New York, far arrestare, Linda Sun, accusata assieme al marito Chris Hu (sono fuori entrambi su lauta cauzione) di essere spie cinesi. Sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro, frode sui visti e contrabbando di stranieri. Parimenti il marito, Hu, è accusato anche di uso improprio di documenti di identità. Per mettere in opera le loro illecite azioni di spionaggio Linda Sun usava pseudonimi diversi come Linda Hu, Weng Sun, Ling Da Sung. I due cospiratori al soldo del PCC cinese avevano lavorato prima ancora anche con l’ex Governatore dello stato di New York, Andrew Mark Cuomo, anche se in ruoli apicali ritenuti dallo stesso Cuomo di poco peso. Linda Sun aveva lavorato dal settembre 2021, come vice responsabile dello staff del governatore Kathy Hochul e in seguito come vice commissario per lo sviluppo strategico aziendale del Dipartimento del Lavoro di New York (dal 2021 al 2022), lavoro terminato nel marzo del 2023 con il suo licenziamento per cattiva condotta. Si ritiene (oggi è comparsa in tribunale a New York assieme al marito) che abbia, tra l’altro, impedito ai rappresentanti di Taiwan di accedere all’ufficio del governatore di New York, organizzando incontri tra funzionari cinesi e membri del governo di New York, ma anche modificando i messaggi del governatore per adattarli agli interessi del Partito Comunista Cinese. Inoltre si sospetta che abbia falsificato lettere di invito provenienti dall’Ufficio del governatore di New York, utilizzate per consentire ai funzionari del PCC di recarsi illegalmente negli Stati Uniti e incontrare funzionari del governo americano. Spionaggio che avrebbe fruttato ai due cospiratori notevoli somme di denaro che il Partito Comunista Cinese avrebbe fatto pervenire per i servizi offerti.

Salva