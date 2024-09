Modica. Torna al suo posto l’orologio di San Giovanni e torna a battere le ore

C‘è voluto l’intervento del Parroco e dei suoi parrocchiani, per consentire che l’orologio della facciata della Chiesa Collegiata San Giovanni Evangelista di Modica Alta, tornasse a battere le ore. Era dal novembre 2018, che la facciata della Chiesa non è stata più la stessa. Il logorio del tempo e le intemperie abbattutesi nel tempo ne hanno menomato la bellezza esterna rendendo la facciata monca, privata del suo storico orologio. Negli ultimi due anni – ha scritto in un post il parroco don Roberto Avola – ho ascoltato da più parti il desiderio di un ripristino di questo emblema non solo parrocchiale ma anche cittadino. Qualcuno tra le istituzioni e la cittadinanza ha tentato invano di ipotizzarne un recupero. Chi è passato quotidianamente da piazza San Giovanni si è accorto della mancanza, c’è chi ha tirato un sospiro di tristezza per l’impotenza andando oltre, altri hanno ipotizzato astratte teorie di soluzione, altri ancora, come troppo spesso accade, hanno intavolato sterili polemiche. Sta di fatto che quel “vuoto” si è riempito solo di colombe e di indecorosa sporcizia. Da qualche giorno però qualcosa è finalmente cambiato: l’orologio campeggia di nuovo nella facciata di inizio novecento con un candore che dice a tutti “sono tornato a casa, sono al mio posto!”. Ora il rintocco delle ore principali della giornata è scandito da uno strumento che segna quel tempo che se per alcuni è tiranno , per altri è invece ritmo propizio di un incontro, un affare, un sodalizio. Per questa opera – ha detto don Roberto – non va ringraziato nessuno se non il prezioso frutto della parsimonia che la parrocchia è riuscita a fare per restituire finalmente alla comunità e ai cittadini quello che i nostri padri sapientemente avevano pensato, costruito, protetto e realizzato per il bene comune e il godimento senza tempo delle cose belle. In un’epoca in cui non abbiamo più bisogno di guardare così in alto per leggere il tempo, l’orologio a San Giovanni si staglia per ricordarci che quel suono, quello scampanio è il richiamo di un Dio che ci chiede aiuto e collaborazione per costruire un quartiere, un luogo, una comunità secondo il suo volere. Così dovrebbe essere in ogni luogo, così dovremmo pensare tutti quanti, non solo per interesse personale, ma per il bene di una comunità che sicuramente merita molto di più. Intanto, la comunità di San Giovanni ha fatto da sola, senza l’aiuto o l’intromissione di altre forze, possiamo solamente dire grazie, per quanto fatto a beneficio non solo dei parrocchiani ma dell’intera città e dei tanti turisti che vengono ad ammirare le nostre bellezze. Sarebbe bello vedere in funzione l’orologio di Palazzo di Città, fermo oramai da troppo tempo, ma nessuno se ne voluto prendere cura. Peccato, perché potrebbe dare speranza, anziché rappresentare l’immagine di una Città che si è fermata!



