Problemi Enel creano guasto al serbatoio San Matteo, disservizi idrici a Scicli

In seguito ad alcune interruzioni dell’erogazione di energia elettrica indipendenti dal Comune, la pompa principale di rilancio idrico del pozzo Santa Maria La Nova non ha rifornito il serbatoio San Matteo, per cui oggi e fino a stasera si registreranno carenze idriche a Scicli e Jungi e segnatamente nelle zone più alte.

Gli operai comunali hanno già attivato la pompa di rilancio sostitutiva e l’erogazione idrica tornerà alla normalità con l’erogazione delle 3 del mattino di domani, martedì 3 settembre.

Salva