Coppa Italia. Buon test per il Ragusa Calcio nonostante la sconfitta di misura

Test positivo per il Ragusa Calcio, che ha dato del filo da torcere dall’inizio alla fine alla squadra locale, il Siracusa Calcio, nel match valido come primo turno di Coppa Italia, svoltosi ieri pomeriggio presso lo stadio Nicola De Simone a Siracusa.

Il match termina con questo risultato:

Siracusa 1 (realizzato da Sarao, su rigore, al 34’ 1T)

Ragusa 0

“Abbiamo affrontato un avversario forte, ma abbiamo tenuto botta-il commento del mister azzurro Alessandro Erra- “Nel complesso, è stata una bella partita e voglio sottolineare che abbiamo resistito fino alla fine, con tenacia. Abbiamo avuto le nostre occasioni, specialmente nella parte finale del match, avevamo sicuramente un rigore che l’arbitro non ci ha fischiato, e sicuramente la partita poteva finire diversamente. Comunque rimane il fatto che ci siamo confrontati con una grande squadra dai valori tecnici notevoli, e quindi posso affermare che ne usciamo in modo positivo da questo confronto. Per quanto riguarda gli Azzurri, come detto prima, è stato un test importante, un test di avvicinamento alla tappa principale che è appunto il match di questa domenica, 8 settembre, ovvero la prima di campionato, contro il Città di Sant’Agata, dove vogliamo ben figurare. Per il momento posso dire che quello di ieri è stato un test positivo e faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

