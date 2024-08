Com’è cambiato il calcio. Sampieri, ne ha parlato Crosetti

Come è cambiato il racconto del calcio da Gutenberg (leggasi carta stampata) a tik – tok. Maurizio Crosetti, firma storica de “La Repubblica”, per “Cogitare” ha spiegato non poco. Non perché siano cambiate le regole dello sport più affascinante del mondo ma in quanto sono cambiati gli strumenti della comunicazione e con essi il modo di informare.

La “lectio magistralis” davanti ad un numeroso pubblico e molto attento al tema, conferma l’antico motto di Marshall McLuhan, il sociologo della comunicazione, quando sostenne che “il mezzo è il messaggio” e che la scoperta di Gutenberg della stampa a carattere mobili (1455) compie definitivamente il passaggio dalla cultura orale alla cultura alfabetica.

Il racconto è analitico, preciso, verificato dalla visione e dalla diretta partecipazione del giornalista ai fatti che accadono. Nelle tipografie si stampa con linotype, fusione a caldo delle lettere e del loro corpo (dimensione della lettera) e quindi l’off set, stampa a freddo, sino all’avvento del WWW (1999) quando anche in Italia si sviluppa l’uso massivo di Internet e la nascita dei blog e dei giornali on line. E da lì che il modo di comunicare cambia volto e significato: velocità della comunicazione con testi ridotti, approssimazione sull’uso corretto delle notizie con immancabili smentite successive.

La serata ha avuto un prologo con un’intervista in video conferenza da Cesenatico con la campionessa e olimpionica di Judo, Savita Russo e successivamente premiata con una targa ritirata da papà Salvatore e mamma e un’altra al suo maestro Maurizio Pelligra vero patron del Judo Club Koizumi di Scicli dove Savita e altri campioni si sono formati.

A consegnare le targhe Giorgio Vindigni, proprietario e gestore del Pata Pata.