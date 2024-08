“Arte e note a Marina di Ragusa”. Evento unico

“Marina in arte 2024” è il claim dell’iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Ragusa e della Pro Loco Mazzarelli. Prenderà il via sabato 31 agosto presso la Rotonda, sul Lungomare Andrea Doria, e proseguirà fino all’8 di settembre. E’ prevista una mostra di pittura, scultura e fotografia. Sabato il via alle 19, con l’esposizione di 25 pittori, due scultori e un fotografo. Si tratta di Anna Ottaviano, Antonella Giliberto, Carlotta Macca, Carmela Garaffat, Concetto Costanzo, Daniela Sellini, Davide Cona, Debora Fragalà, Gianna Baglieri, Gianni Giacchi, Giovanna Giaquinta, Giovanni Pace, Giorgio Distefano, Giuseppe Fratantonio, Guido Cicero, Luana Sarta, Luigi Marco Iacono, Margaret Carpenzano, Maria Stracquadanio, Marzia Nicito, Maria Teresa Scarso, Patrizia Cerminara, Rita Iacono, Vincenzo Mezzasalma, Walter Pavanetto, Davide Di Martino, Marcello Migliorisi e Marcello Guarrasi. Alle 21, sempre di sabato, serata musicale con Y Guisar

