Grande successo per la prima edizione del Portopalo Festival

Grande successo per il Portopalo Festival 2024, il concorso canoro ideato dal Maestro Peppe Mavilla svoltosi venerdì 23 e sabato 24 agosto presso la piazza Terrazza dei due mari a Portopalo. Grande partecipazione di cantanti, di livello alto, che si sono esibiti durante la due giorni del festival, suddiviso in cinque categorie: piccoli da 8 a 10 anni, ragazzi da 11 a 13 anni, giovani da 14 a 17 anni, adulti da 18 a 38 anni, senior dai 39 anni.

Cinque categorie e cinque vincitori che si sono contesi la finalissima di sabato sera, alla presenza di un pubblico caloroso in cui si sono sfidati con un brano a sorpresa.

Il vincitore assoluto della primissima edizione del Portopalo Festival è stato il duo Giorgia e Andrea, di 19 e 20 anni, della categoria Adulti, provenienti da Taormina e Acireale, che hanno cantato alla prima manche “Vivo per lei” conquistando i cuori della giuria, composta dal maestro Dario Adamo musicologo e musicista, dalla cantante Angela Di Mauro e dallo speaker radiofonico Maurizio Di Mauro.

Ad accompagnare la prima edizione del Portopalo Festival, le esibizioni di ospiti importanti, come Valeria Fisichella soprano, attrice, musical performer e insegnante di canto; Pietro Agnello, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma di canale 5 “Io canto generation e per alcune comparse nei film di Ficarra e Picone come “Santocielo” e “Andiamo a quel paese”, Lele Sarcì, cantante del brano “Fammelo dire” con il quale ottiene l’accesso alle selezioni di Sanremo Giovani e alle selezioni di Amici, Debora Aprile cantante del brano “Il rumore del cuore” scritto dal maestro Peppe Mavilla e arrangiato dal maestro Fabio Zacco; Carola Boccadoro, vincitrice di numerosi concorsi, la sua voce è stata apprezzata da Beppe Vessicchio, nota al pubblico per la sua partecipazione al programma di Jerry Scotti “Io canto generation” ed infine Rachele Falco cantante, partecipante ai Call Back di All Together Now alla presenza dell’autore Roberto Cenci, ha realizzato in collaborazione con il maestro Peppe Mavilla e l’arrangiamento del Maestro Valeriano Chiaravalle il suo singolo “Io vinco la vita”.

“La prima edizione del Portopalo Festival è andata benissimo, e posso dire che è la prima di tante edizioni- il commento del Direttore Artistico Peppe Mavilla- “Da gennaio cominceremo a lavorare sulla seconda edizione. L’intento è quello di dare spazio e voce ai nuovi talenti regionali, così come l’altro mio progetto del Pozzallo Festival, giunto alla settima edizione. Mi preme ringraziare l’assessore Salvatore Nieli, il sindaco Rachele Rocca, il vice sindaco Corrado Lentinello per aver creduto e appoggiato con entusiasmo la manifestazione, il consigliere Melita Vella per esser stata presente, il nostro service Panorama Sound, il video grafico Dino Oliva, l’agenzia Charlie Chaplin e gli sponsor tutti, per la buona riuscita dell’evento”.

