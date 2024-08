Ragusa. Il sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile, inefficace per la Corte dei Conti

“La Corte dei conti, con deliberazione n. 217 del 2024, ha formulato alcune analisi circa il sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile del nostro ente, rilevando diverse criticità sul sistema di controllo considerato inefficace. Un sistema che tuttavia dovrebbe essere concepito per salvaguardare l’integrità e la trasparenza dell’ente”. Lo affermano i consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami i quali sottolineano: “Nella fattispecie, il sistema di controllo degli atti a campione è stato considerato insufficiente proponendo all’ente stesso di implementare il numero di atti da prendere in considerazione per sottoporli a verifica, considerato, si legge, il “ridottissimo numero di atti controllati a fronte di quelli adottati”. In un momento preciso in cui si chiede maggiore chiarezza e trasparenza su alcuni atti adottati dall’ente, questa deliberazione fa sicuramente sorgere qualche dubbio. Perplessità acuite, inoltre, dal fatto che dalla stessa deliberazione si pregava il presidente del consesso di inoltrare i rilievi ai singoli consiglieri. Da oltre 1 mese, tuttavia, nulla è pervenuto”.

