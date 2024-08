Pozzallo. Primi soccorsi di una nave finanziata dalla Chiesa per lo sbarco dei migranti

Scende in acqua anche il Vaticano per salvare i migranti, nel Mediterraneo. Lo sbarco dei migranti a Pozzallo (https://www.radiortm.it/2024/08/26/pozzallo-sbarcati-65-migranti-ci-sono-casi-di-scabbia/) ha visto protagonista non solo la Ong “Mediterranea”, da molti anni in mare aperto per accogliere i migranti in viaggio dall’Africa, ma, per la prima volta, anche lo Stato Pontificio. Ad aiutare gli attivisti della Mare Jonio, difatti, c’era anche una piccola barca a vela chiamata “Migrantes”, finanziata coi soldi della Fondazione Migrantes, un ente della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. Un momento significativo, perché, per la prima volta, una barca sostenuta dalla Chiesa cattolica italiana ha partecipato direttamente ad operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

La barca a vela, con un equipaggio di una decina di persone tra cui soccorritori, volontari e dirigenti della Fondazione Migrantes, ha svolto funzioni di osservazione, documentazione e testimonianza. Indubbiamente, questo progetto rappresenta un passo importante della Chiesa Cattolica italiana nel campo al soccorso dei migranti che arrivano dall’Africa, un ambito in cui la Chiesa protestante tedesca è già attivamente coinvolta da anni attraverso il supporto all’ONG Sea-Watch.

L’iniziativa di Migrantes ha ricevuto il sostegno diretto del Pontefice, Papa Francesco Bergoglio, il quale ha inviato un messaggio di benedizione all’equipaggio, esprimendo gratitudine per la loro testimonianza di solidarietà umana. La missione, poi, è stata accolta positivamente anche dall’arcivescovo, il presidente della Fondazione Migrantes, Gian Carlo Perego, che ha sottolineato come sia importante aiutare queste persone che fuggono, non dimentichiamolo mai, da guerre e fame.

Nonostante il supporto della Chiesa, però, l’intervento di Migrantes non è passato inosservato, attirando critiche dai media più vicini alle posizioni del governo. La missione, in ogni caso, ha proseguito con successo e lunedì mattina, dopo aver ottenuto il porto sicuro di Pozzallo dalla Guardia Costiera Italiana, la “Mare Jonio” ha ricevuto il benestare per far approdare i migranti sulla terraferma.

