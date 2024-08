Pakistan. Attacco a bus, dopo controllo documenti uccise 22 persone

foto: EFE

(gr) L’attacco mortale è stato rivendicato dall’Esercito di Liberazione del Balochistan (BLA), un gruppo separatista della regione, perpetrato il giorno che coincide con l’anniversario della morte di un suo leader beluci nel 2006. Si tratta di uno dei degli attacchi più mortali, commessi dai separatisti che subito dopo aver controllato la provenieneza identitaria dei passeggeri del bus di linea hanno iniziato le esecuzioni sommarie. Secondo il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, questi attacchi cercano di frenare gli investimenti cinesi nel Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC), un progetto infrastrutturale del valore di 60 miliardi di dollari. La Cina da parte, ha espresso “forte condanna”degli attacchi terroristici delle ultime ore in Pakistan, inviando le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime attraverso il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. Cina disposta a rafforzare ulteriormente la cooperazione antiterrorismo e di sicurezza con il Pakistan per salvaguardare la pace e la sicurezza regionale”, ha affermato il portavoce. Il Balochistan, regione ricca di risorse naturali come oro, gas naturale e rame, è stato teatro di tensioni per decenni. I gruppi separatisti accusano il governo di Islamabad di sfruttare queste risorse senza offrire un equo risarcimento alla regione. Negli ultimi anni, gli attacchi anche contro cittadini cinesi in Pakistan sono aumentati, esacerbando le tensioni. Islamabad ha collegato l’aumento della violenza alla presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan nel 2021. Il primo ministro Sharif ha concluso che gli insorti “si sbagliano se credono di poter stabilire il loro controllo uccidendo pakistani e cinesi innocenti”, aggiungendo che il governo pakistano continuerà gli sforzi per garantire la sicurezza e far avanzare i progetti del CPEC, nonostante le minacce degli separatisti beluci.

Salva