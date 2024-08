Pozzallo, sbarcati 65 migranti. Ci sono casi di scabbia

Sbarco nella notte per 65 migranti prelevati dagli attivisti della Ong “Mediterranea” con l’imbarcazione della “Mare Jonio”. Intorno alle 6.10, con le prime luci dell’alba di domenica 25, il ponte di comando della nave individuava a quasi 40 miglia a sud di Lampedusa un’imbarcazione in vetroresina pericolosamente sbandata, a rischio di prossimo affondamento. A bordo si trovavano 65 persone, di cui 5 minori non accompagnati, di cittadinanza siriana, pakistana e bengalese, che venivano soccorse dagli attivisti di “Mediterranea”. Una volta imbarcate in sicurezza sulla “Mare Jonio” e prestate le prime cure dal Team Medico-sanitario della Ong, risultavano evidenti i segni, per la maggior parte di esse, delle violenze subite durante la permanenza in Libia. Giunti a Pozzallo, due migranti sono state trasportati all’ospedale di Modica per una sospetta varicella e per dolori toracici.

I migranti rimasti a Pozzallo sono ospiti dell’hotspot in Viale Medaglia d’Oro di Navigazione.

Nel pomeriggio una delegazione di “Mediterranea” sarà ricevuta a Palazzo di Città dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

È previsto per la notte un nuovo arrivo di migranti. Si parla di 150 migranti circa, con molti casi di scabbia.

