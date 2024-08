Monterosso Almo. Iniziano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista 

Iniziano oggi i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del borgo Monterosso . La celebrazione esterna è in programma domenica 1° settembre. Nel pomeriggio odierno, giovedì 22 agosto, l’ingresso della festa. Alle 19 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà il via alle iniziative religiose. Alle 20, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono. Dal 23 al 31 agosto, il solenne novenario. Ogni giorno alle 19,30 la recita del Rosario e la coroncina, alle 20 la celebrazione eucaristica. Domani, venerdì 23 agosto, dopo l’adorazione eucaristica delle 18, la santa messa vespertina, in occasione della Giornata eucaristica e di preghiera per le vocazioni, sarà presieduta da don Salvatore Mallemi. L’appuntamento è alle 20. Sabato 24 agosto, in occasione della Giornata missionaria, la messa delle 20 sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, con omelia del diacono Giovanni Agostini. Domenica 25, invece, sarà la Giornata della Famiglia con la santa messa delle 8,30 e la celebrazione eucaristica delle 20 presieduta da don Marco Fiore con la benedizione delle coppie che celebrano il 25° e il 50° anniversario di matrimonio. Lunedì, inoltre, è in programma la Giornata degli ammalati. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianni Mezzasalma e la preghiera per gli ammalati. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo musicale.

