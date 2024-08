Messico: sequestrati dai cartelli della droga sette agenti

L’Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Michoacán ha confermato che sette membri della Guardia Comunale sarebbero stati rapiti da sicari nella regione di Tangamandapio, nota per l’attività criminale portata avanti da gruppi come i Cartelli Uniti, i Cavalieri Templari e il Cartello Jalisco New Generation. L’entità giudiziaria ha approfondito che il gruppo militare, guidato da Marco Antonio Reyes Amezcua, stava pattugliando La Cantera, comune di Tangamandapio, quando è stato intercettato da loschi induvidui armati fino ai denti che dopo averli accerchiati, li hanno fatti sparire nella boscaglia. Fonti dei media riferiscono che gli agenti sono stati visti l’ultima volta transitare in cima a una montagna, dove in seguito sono stati rinvenuti i loro veicoli abbandonati. In risposta, gli abitanti di La Cantera hanno bloccato importanti strade della regione. I manifestanti hanno anche dato fuoco a un autobus passeggeri, a un autoarticolato e a un camion merci come parte della loro protesta. Anche altre comunità Purépecha stanno valutando la possibilità di intensificare le loro proteste per chiedere il rilascio delle guardie da parte di questi gruppi criminali che stanno cercando di allestire laboratori e campi droga nella zona. Il governatore di Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha dichiarato che è in corso una vasta operazione di ricerca con la partecipazione della Guardia Civil, della Procura e dell’Esercito messicano. Le autorità locali e comunitarie stanno lavorando nel tentativo (impresa ardua) di ripristinare l’ordine e la sicurezza nella regione.

