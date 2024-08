Calcio, Frigintini. Battaglia non è più l’allenatore

Inaspettate dimissioni di Massimo Battaglia, neo allenatore del Frigintini Città di Modica. Una decisione del tecnico modicano che ha creato qualche scompiglio all’interno della società e dei giocatori. “Le incertezze e i dubbi che si vociferavano tra i tifosi e simpatizzanti alla fine si sono rivelati fondati – si legge in un post della società”.

La dirigenza, con in testa il DS Cappello, si è già messa all’opera per trovare il sostituto in tempi celeri.

A breve, infatti, sarà comunicato il nome del nuovo allenatore a cui sarà dato il compito di costruire una squadra competitiva per l’inizio della stagione.

Salva