Le ambulanze come gli aerei. Riceviamo

Si dice che Mussolini per dimostrare la (inesistente) forza bellica ogni qual volta visitava una base aerea venivano schierati un gran numero di velivoli. Nei fatti però tutti sapevano che quei pochi aerei erano sempre gli stessi e venivano spostati da una località all’altra.

Da molti giorni non c’è l’ambulanza a Monterosso e apprendiamo che la stessa sorte è toccata a Giarratana. A Monterosso l’ambulanza è stata spostata a Vittoria , quella di Giarratana invece ha preso la strada di S. Croce. Come è noto i due comuni non hanno un ospedale e alla bisogna arriva in soccorso ( si fa per dire ) un’ambulanza da Vizzini.

A parte le battute , ma ci sarebbe da piangere, possibile che a distanza di settimane due centri urbani della zona montana non hanno questo primo essenziale e irrinunciabile servizio ? E’ questo il servizio sanitario pubblico ? Se verrà applicata l’autonomia differenziata non ci saranno risorse sufficienti al Sud. E’ questo il destino del Mezzogiorno?

Tempo fa avevamo suggerito l’impiego, anche se temporaneo, di medici militari oggi alla luce di questa situazione forse è necessario anche chiedere le ambulanze dell’esercito.

Dr Rosario Gugliotta

presidente del Comitato Civico Articolo 32

