L’incidente sulla Sp. 20 a Comiso. Trasferito a Palermo il ferito

Trasferito in elisoccorso a Palermo il 39enne comisano rimasto ferito dopo l’incidente sulla Sp 20 Comiso-Santa Croce, lo stesso in cui ha perso la vita Rosario Pace, 26 anni (nella foto). L’elisoccorso è atterrato nei pressi della zona industriale e, dopo avere caricato a bordo il paziente, si è poi diretto alla volta di Palermo, all’istituto della clinica Ismett, per una delicata ed importante operazione di emergenza urgenza al fegato e al pancreas dopo il trauma da impatto.

Sabato prossimo, intanto, alle 11, nella basilica di Maria Santissima Annunziata, saranno celebrati i funerali di Rosario Pace, Il corteo funebre muoverà a piedi dalla casa dell’estinto in via Caravaggio 15 alle 10,15. I funerali si tengono sabato per dare modo di effettuare l’esame autoptico che dovrebbe tenersi giovedì sulla base di quanto statuito dalla Procura.

Salva