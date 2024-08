Ragusa, pronti per i festeggiamenti di San Giovanni Battista

Tutto pronto in Cattedrale di San Giovanni Battista per i festeggiamenti ad 2024 del Patrono principale della città e della Diocesi di Ragusa.

Lunedì 19 agosto, alle 18, apertura dei festeggiamenti col festoso scampanio.

Alle 19 celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Can. Sac. Giuseppe Burrafato. Al termine della celebrazione sarà consegnata la

maglietta e i nuovi portatori di San Giovanni.

Alle 20 apertura della nicchia e traslazione del patrono San Giovanni Battista nel braccio sinistro del transetto della cattedrale per la

venerazione dei fedeli.

Dal 20 al 28 agosto solenne novenario ogni giorno alle 9 con celebrazione eucaristica; alle 18 recita del Rosario e coroncina in onore San Giovanni Battista con nell’atto tradizionale canti. Alle 19 celebrazione eucaristica.

Anche per quest’anno c’è la lotteria-premi acquistando i biglietti.

La foto è di Salvo Bracchitta

