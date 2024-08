Marefestival a Pozzallo. Domenica sera Nathalie Aarts dei Soundlovers

Un altro grande evento per la rassegna Marefestival promossa dal Comune di Pozzallo con il sostegno dell’Ars, del Libero consorzio comunale e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, oltre che con l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency. Domenica 18 agosto, sempre alle 21,30 e sempre in piazza delle Rimembranze, arriva l’iconica Nathalie Aarts, la cantante dei The Soundlovers, un vero e proprio riferimento evergreen della dance music europea e internazionale, amatissima da tutte le generazioni. Nathalie Aarts, molto popolare negli anni Novanta e Duemila, grazie ai numerosi successi registrati con i The Soundlovers, ha sfornato numerosi brani di cassetta anche negli ultimi anni insieme a Kim Lukas, altra grande star del movimento eurodance. Il suo cavallo di battaglia è il brano Surrender. Dice Aarts: “Non ho nemmeno più bisogno di cantarla, fa tutto il pubblico”. “Sarà un’altra grande serata – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – con un altro personaggio molto celebre e che, di fatto, è destinato a richiamare varie fasce di età di appassionati della musica dance. Pozzallo è pronta ad accoglierli e a fare trascorrere loro dei momenti appassionanti”. Il vicesindaco Raffaele Monte aggiunge: “Si annuncia un altro concerto speciale, ricco di emozioni, con la nostra cittadina che vuole, ancora una volta, stupire per accoglienza e cordialità. Ce la metteremo tutta, come sempre, per non deludere chi verrà a trovarci”.

