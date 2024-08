Calici sotto le stelle: si ripete la magia a Punta Secca

Stelle cadenti e un buon calice di vino: l’accoppiata vincente sarà la protagonista della terza edizione di “Calici sotto le stelle”, l’evento degustativo che si svolgerà sabato 10 agosto a partire dalle 19.30, a Punta Secca.

Per la notte di San Lorenzo, appuntamento dunque con le varie cantine e a cui sarà possibile aggiungere delle degustazioni di cibo.

“Questo è un evento a cui tengo, e sicuramente uno dei più attesi- ha commentato il sindaco di Santa Croce Peppe Dimartino, durante la conferenza stampa di presentazione- “E’ la terza edizione di Calici sotto le stelle, un evento che da quando ci siamo insediati portiamo avanti grazie alla collaborazione con l’Associazione Glocal, che si occupa dell’organizzazione logistica dell’evento stesso, che ogni anno si cerca di migliorare. Sicuramente questo è diventato un punto di forza per tutti, parteciperanno varie cantine, e ci sarà anche il momento della musica e dello spettacolo. Sicuramente anche quest’anno sarà un evento molto apprezzato, non solo dai villeggianti ma anche da chi da fuori viene appositamente”.

Per quanto riguarda la mobilità, il sindaco Dimartino ha affermato che da giorno 3 è partito ufficialmente il servizio navetta totalmente gratuito con partenza da piazza della solidarietà a Santa Croce, punto che consente un ampio parcheggio, fino ad arrivare a Punta Secca.

“Un evento che cresce sempre di più, specialmente di qualità- ha affermato la giornalista enogastronomica Gianna Bozzali, nonché promotrice dell’evento- “Grande partecipazione e avremo anche cantine dell’Etna, più altre cantine di varie zone, anche quelle giovani. Ci saranno maestri assaggiatori, e per questa edizione abbiamo aggiunto delle chicche alle degustazioni in modo da rendere la degustazione un’esperienza unica, passeggiando con il calice e chiacchierando con i produttori”.

